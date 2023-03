Google lancia Ads Transparency Center, perfetto per investigare il tipo di pubblicità

A volte vuoi sapere qualcosa in più su quell’annuncio pubblicitario che continui a vedere più e più volte online. Google vuole venire incontro in queste situazioni e sta lanciando un nuovo hub ricercabile di tutte le pubblicità mostrate da inserzionisti verificati in Ricerca, YouTube e Display negli ultimi 30 giorni. Lo strumento, chiamato Ads Transparency Center, è una risposta al rapporto sulla sicurezza degli annunci dell’azienda, anch’esso pubblicato oggi.

Tale rapporto ha rilevato che Google ha bloccato o rimosso oltre 5,2 miliardi di pubblicità nel 2022 per violazione delle norme, un enorme salto rispetto ai 3,4 miliardi bloccati o rimossi nel 2021. Oltre 6,7 milioni di account di inserzionisti sono stati sospesi anche nel 2022, rispetto ai 5,6 milioni nel 2021.

Da non confondere con My Ad Center, che ti consente di gestire i tipi di annunci che vedi, Ads Transparency Center ti offre invece uno sguardo più da vicino a quegli annunci. Nello specifico, puoi vedere quali altri annunci ha pubblicato quel particolare inserzionista, quali annunci ha scelto di pubblicare in diverse regioni, l’ultima data in cui un annuncio è stato pubblicato da quell’inserzionista e quale potrebbe essere il formato dell’annuncio.

L’idea alla base dello strumento è che sei in grado di ottenere un po’ più di informazioni su un’azienda da cui potresti prendere in considerazione l’acquisto di qualcosa o un servizio che potresti considerare di provare senza dover fare clic sull’annuncio o visitare il sito dell’azienda.

Ad esempio, se stavi pensando di acquistare una maglietta che hai visto pubblicizzata, potresti cercare l’azienda e vedere se fosse la stessa azienda di cui hai visto un annuncio per pantaloni di qualche mese fa.

