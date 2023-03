Microsoft capitalizza su Bing Chat con un incremento delle pubblicità

Con la sua reinvenzione dell’intelligenza artificiale, Bing Chat di Microsoft ha raggiunto nuove vette di popolarità e utenti (seppur Google sia ancora lontanissima). Ora Microsoft si sta preparando a provare a indirizzare più traffico verso gli editori, oltre a monetizzare ulteriormente il prodotto con più annunci pubblicitari.

Il nuovo “Bing Chat” alimentato da GPT-4 (apparentemente sin dal primo annuncio, anche se allora GPT-4 non era ancora ufficiale) ha un’interfaccia più pulita rispetto alla ricerca tradizionale e per lo più priva della pubblicità che siamo abituati a vedere accanto ai risultati di ricerca. Gli annunci pubblicitari hanno fatto parte dell’esperienza praticamente sin dall’inizio, come molti utenti hanno notato, ma ora Microsoft sta incorporando ancora più annunci nelle risposte di Bing Chat.

Come evidenziato da Debarghya Das su Twitter, Microsoft sta ora incorporando collegamenti pubblicitari reali nelle risposte del chatbot di Bing. Ciò appare nella forma della parola “annuncio” come collegamento ipertestuale nelle citazioni delle risposte. Nell’esempio seguente, appare in una risposta sulle automobili insieme alle informazioni effettivamente citate.

Bing Chat now has Ads! It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising. — Deedy (@debarghya_das) March 29, 2023

Ad oggi, non sembra che questi collegamenti pubblicitari vengano visualizzati così spesso o in modo coerente, ma è interessante vedere Microsoft sperimentare questo genere di cose. Allo stesso tempo, Microsoft ha anche pubblicato un post sul blog che descrive in dettaglio i suoi sforzi per indirizzare più traffico verso gli editori, da cui Bing Chat estrae le sue informazioni in primo luogo.

La società spiega che sta lavorando su modi per indirizzare più traffico, inclusa una nuova funzionalità (nella foto sotto) che mostra più informazioni su un collegamento o una citazione quando si passa con il mouse sopra il collegamento.

Microsoft afferma che i primi test di anteprima di questi sforzi stanno “guidando più traffico da tutti i tipi di utenti”.