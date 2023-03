I nuovi auricolari TWS del sub-brand Particles By XO di Nothing hanno ricevuto la certificazione Bluetooth

Non contenta delle imminenti Nothing Ear (2) in rampa di lancio il prossimo 22 marzo, l’azienda si sta preparando al lancio di un’altra serie di auricolari TWS appartenente al nuovo brand Particles By XO e orientato a una moda più eccentrica.

Dopo averne scoperto l’esistenza grazie a una serie di dettagli emersi in rete in maniera leaked, gli auricolari Particles By XO sono stati individuati sul sito Web Bluetooth SIG. La certificazione manca di dettagli sostanziali, oltre a confermare che gli auricolari saranno dotati di Bluetooth 5.2 e avranno il numero di modello B154.

Lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha scoperto che il numero di modello B154 è presumibilmente collegato a un paio di auricolari true wireless dall’aspetto particolare con un’insolita forma a bulbo. Secondo quanto riferito, Wojciechowski ha scoperto le immagini degli auricolari, così come il marchio “Particles by XO”, elencato come un prodotto realizzato da Nothing nel firmware ottenuto dai server dell’azienda.

Come illustrato nell’immagine, gli auricolari hanno un caratteristico design a forma di L (o di nocciolina), il che dovrebbe significare che saranno orientati verso l’alto quando inseriti nell’orecchio (cosa diversa rispetto a quanto avviene con praticamente il 99% degli auricolari TWS).

Questi auricolari Particles By XO sono come l’eccentrico cugino della famiglia di auricolari TWS semitrasparenti di Nothing con il loro stravagante design a forma di nocciolina. Ma non lasciarti ingannare dal loro aspetto strano perché potrebbero potenzialmente essere nel club TWS d’élite con funzionalità come il supporto LHDC e ANC.

Considerando che Nothing si sta preparando al lancio delle Ear (2), è molto probabile che la presentazione di quest’altra serie di auricolari possa avvenire fra qualche mese.

