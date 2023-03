Minecraft disponibile ufficialmente sui Chromebook

Microsoft sta rilasciando Minecraft per Chromebook come versione in anteprima per tutti.

Ci sono pochissimi giochi che hanno raggiunto il livello di successo di Minecraft. È uno dei più popolari giochi là fuori, senza dubbio. Minecraft è rimasto rilevante per due decenni, dal rilascio iniziale della sua versione completa nel 2011, ma stava già guadagnando terreno anche prima.

Al momento, puoi giocare a Minecraft su diversi tipi di dispositivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, computer, console di gioco e persino il tuo smartphone. Tuttavia, c’è una classe di laptop molto popolari che è stata esclusa fino ad ora: i Chromebook.

Questo sta cambiando oggi, poiché Microsoft sta rilasciando Minecraft per Chromebook come versione in anteprima per tutti. È stata rilasciata una versione ad accesso anticipato di Minecraft per Chromebook, come annunciato da Microsoft.

I Chromebook compatibili con Minecraft

Puoi riprodurlo su quei fantastici nuovi Chromebook da gaming (si, esiste anche ciò) oppure puoi riprodurlo su qualsiasi Chromebook che soddisfi i requisiti minimi. Avrai bisogno di almeno ChromeOS 111, supporto a 64 bit e una CPU uguale o migliore di un Intel Celeron N4500, Intel Core i3-7130U, MediaTek MT8183 o Qualcomm SC7180. Sono inoltre necessari almeno 4 GB di RAM e spazio sufficiente per un’installazione da 1 GB.

Se il tuo laptop soddisfa i requisiti di cui sopra ma non riesci ancora a trovare la nuova versione ad accesso anticipato di Minecraft sul Google Play Store, è perché questa versione di prova è disponibile solo per i Chromebook selezionati. Questo ha lo scopo di testare le prestazioni prima di un lancio più ampio.

Questa versione ad accesso anticipato significa anche che probabilmente vedrai alcuni bug, quindi se vuoi giocare senza preoccuparti di problemi potenzialmente dannosi per il gioco, potresti voler aspettare fino al rilascio della versione completa e finale. Questa versione è davvero utile solo per le persone interessate a provarla prima e potenzialmente aiutare gli sviluppatori a risolvere i problemi, o comunque assicurarsi che sia pronta per la prima serata.

Tieni presente che Minecraft è tecnicamente disponibile sui Chromebook come Education Edition dal 2020. Tuttavia, ciò richiede un account Microsoft 365 Education, che non è ottenibile da tutti. Esistono anche alcune soluzioni alternative che coinvolgono la versione Linux e la versione Android mobile esistente, sebbene nessuna di queste sia ottimizzata correttamente per i Chromebook.

