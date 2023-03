Google Traduttore arriva nella Play Console per aiutare gli sviluppatori a tradurre i giochi

I giochi più popolari sul Google Play Store sono disponibili in più lingue. Se vuoi davvero che il tuo gioco cresca, non puoi avere finestre di dialogo e voci di menu in una sola lingua. Ma se sei un piccolo sviluppatore, potresti non essere in grado di permetterti servizi di traduzione e, a meno che tu non conosca più lingue, le tue mani sono praticamente legate. È esattamente qui che entra in gioco Google Traduttore.

Google Traduttore disponibile nella Play Console

Google ha annunciato un’aggiunta a Google Play Console (ora in Material Design) che si collega a Google Traduttore, aiutando a tradurre il testo in-app nei tuoi giochi in più lingue, quasi istantaneamente e gratuitamente.

Come condiviso durante il Google for Games Developer Summit 2023, la Play Console includerà presto la traduzione automatica, che ti aiuta a tradurre il testo nei giochi in otto lingue. La tecnologia utilizzerà Google Traduttore, quindi è praticamente come prendere le stringhe nei tuoi giochi e tradurle manualmente. Questo è meno noioso, però, e ha il potenziale per darti un gioco completamente tradotto in pochi minuti.

Sappiamo tutti quanto a volte possa essere scadente la traduzione automatica, quindi probabilmente vorresti comunque che qualcuno che conosce la lingua in questione dia un’ultima occhiata. Inoltre, lo strumento non è in grado di tradurre cose come i dialoghi sonori, il che richiederebbe troppo. Le stringhe sono ancora un buon inizio e ti permetterebbero di espandere l’ambito del tuo gioco a molte più persone.

Non sappiamo esattamente quali lingue saranno supportate. Google cita il cinese semplificato e il giapponese come due di questi. Se sei interessato, è ora disponibile un modulo per richiedere l’accesso anticipato.

Tieni presente che il servizio automatico introdotto qui è diverso dal servizio di traduzione esistente offerto da Google all’interno della Play Console. Il servizio esistente è a pagamento e possono essere necessari alcuni giorni prima di avere i risultati, poiché è un servizio che funziona con traduttori umani.

Google Play Games per PC arriva in Europa

Non è l’unico annuncio fatto da Google. La società ha anche condiviso che sta espandendo Google Play Games per PC, che ti consente di giocare ai giochi Android su PC Windows, in Europa e Giappone. Sta anche aggiungendo altri titoli, come Garena Free Fire e Ludo King, che sono estremamente popolari tra gli utenti di smartphone in questo momento.