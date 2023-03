Google Pixel 7a riceve la certificazione Bluetooth

Il rilascio di determinate certificazioni per gli smartphone non ancora annunciati sono di solito un segno che la presentazione ufficiale si sta avvicinando. In vista del presunto debutto del 10 maggio, il nuovo Google Pixel 7a ha ricevuto la certificazione dal Bluetooth SIG. Ciò potrebbe significare che lo smartphone sarà reso disponibile sul mercato subito dopo la sua presentazione.

La certificazione Bluetooth SIG ha confermato che il prossimo smartphone Pixel di Google sarà disponibile in quattro numeri di modello: G0DZQ, GWKK3, GHL1X e G82U8. Inoltre, la certificazione rivela che Google Pixel 7a supporterà il Bluetooth 5.3, ma non fornisce altre specifiche. Tuttavia, le informazioni sul dispositivo sono già trapelate in precedenza.

Specifiche di Google Pixel 7a

Secondo alcune indiscrezioni, il Pixel 7a avrà un design simile al suo predecessore, il Pixel 6a. Il pannello posteriore del dispositivo avrà una striscia orizzontale che conterrà un piccolo ritaglio a forma di pillola per la sua configurazione a doppia fotocamera. Accanto ai sensori della fotocamera sarà presente anche un flash LED, mentre i pulsanti di accensione e volume rimarranno sul bordo destro del telefono.

Le linee dell’antenna visibili sul telaio suggeriscono che il dispositivo avrà un telaio metallico. Inoltre, le presunte immagini dal vivo del telefono hanno indicato che verrà fornito con 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS 3.1.

Il Pixel 7a dovrebbe avere un design della cornice simmetrica attorno al suo display, con un foro ritagliato nella parte superiore centrale. La sua configurazione della fotocamera principale consisterà in un sensore da 12 MP e un sensore ultra-wide da 12 MP, mentre si dice che la fotocamera frontale sia un sensore da 10,8 MP.

Il dispositivo verrà fornito con un display AMOLED da 6,1 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Alcune fughe di notizie suggeriscono che Pixel 7a sarà alimentato dal SoC Tensor G2 presente attualmente in Pixel 7 e 7 Pro.

Sul fronte software chiaramente troveremo Android 13. Potrebbe anche avere il supporto per la ricarica wireless da 5 W.

