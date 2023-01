Ultimate Sackboy farà esordire i franchise PlayStation anche su Android e iOS

Sapevamo da tempo che Sony aveva in programma di portare i franchise PlayStation su piattaforme mobili, ma speravamo in qualcosa con un approccio unico. Invece, Sony ha collaborato con lo sviluppatore ed editore indipendente Exient (Lemmings, Planet 53) su un gioco per dispositivi mobili con protagonista Sackboy di LittleBigPlanet. Ultimate Sackboy è un infinite runner in stile Crash Bandicoot On the Run (del quale tecnicamente prenderà il posto vista la chiusura anticipata del titolo) per Android e iOS e sarà lanciato a livello globale il 21 febbraio.

Il titolo segue una formula ben consunta: controlla una simpatica mascotte che corre automaticamente in avanti mentre con degli swipe sul display devi saltare e cambiare corsie per evitare gli ostacoli mentre afferri i power-up. Come Super Mario Run e altri standard di genere, giocherai con il telefono in orientamento verticale.

La trama ruota attorno all’eroe Sackboy che gareggia negli Ultimate Games, che immaginiamo come un’Olimpiade per mascotte di videogiochi semi-in pensione che vivono in un mondo artigianale.

Non sorprende che l’elenco di Google Play del gioco menzioni annunci e acquisti in-app, in linea con l’enfasi del trailer sull’acquisizione di costumi e cosmetici.

Anche se ci piacerebbe vedere editori come Sony portare qualcosa di più unico ai loro spin-off su mobile, un infinite runner con protagonista un’amata mascotte spunta le caselle a cui gli editori danno la priorità sui dispositivi mobili: massimo potenziale di micro-transazione con un investimento minimo in un gameplay unico.

GIOCA COME ICONICO EROE SACKBOY mentre affronta i leggendari Ultimate Games, il torneo di corse a ostacoli più prestigioso e più folle di tutto Craftworld! Riesci a scivolare, schivare e superare i classici nemici di Sackboy, superare i tuoi rivali per vincere fantastici premi, il tutto con un look elegante!?

Il lancio pubblico seguirà le closed beta del gioco in Australia, Canada, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Sudafrica, Turchia e Malta. Puoi pre-registrarti su Google Play mentre su iOS non è ancora presente (avrà versioni per iPhone e iPad).

