Asus Zenfone 8, 8Z e 8 Flip si aggiornano ad Android 13

Quando Asus ha introdotto lo Zenfone 8, era un telefono dall’aspetto modesto che racchiudeva una bestia di un processore di punta: il Qualcomm Snapdragon 888. Anche il prezzo non era sorprendentemente alto, rendendolo un ottimo acquisto. Dal suo lancio nel maggio 2021 con ZenUI 8 basata su Android 11, lo smartphone è stato poi portato ad Android 12. L’ultima buona notizia per gli utenti di Zenfone 8 (e quelli dei modelli 8Z e 8 Flip) è che Asus sta anche rilasciando un aggiornamento OTA per Android 13.

Quando Asus ha annunciato l’aggiornamento di Android 12 per Zenfone 8 alla fine di dicembre del 2021, è stato il primo importante aggiornamento di Android per il telefono. Ora, l’azienda sta lanciando l’aggiornamento di Android 13. L’implementazione dell’aggiornamento OTA dovrebbe essere già in corso ma ci vorranno dei giorni affinché arrivi in tutti i modelli venduti.

L’aggiornamento di Android 13 include diverse nuove aggiunte, come il supporto di icone a tema, app di sistema rinnovate, la patch di sicurezza di gennaio, impostazioni rapide, una barra delle notifiche e un pannello del volume in stile Android 13. Gli appunti di sistema ora hanno anche funzioni di eliminazione automatica (in caso, usate l’app ClipUs). Asus ha poi ottimizzato il blocco dei contatti e dei numeri di telefono, quindi non riceverai chiamate e SMS da entità bloccate.

Gli utenti di Zenfone 8 e 8Z possono installare manualmente l’aggiornamento di Android 13 nel caso non vogliano attendere l’arrivo del pacchetto OTA. Un’immagine di aggiornamento simile è disponibile anche per Zenfone 8 Flip.

Asus fornisce utilmente l’immagine OTA di downgrade ad Android 12 per Zenfone 8/8Z e Zenfone 8 Flip nel caso in cui le cose vadano male durante l’installazione dell’aggiornamento. Assicurati solo di eseguire il backup di tutti i tuoi dati importanti prima di iniziare il processo.

