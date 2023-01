Firefox 109 ufficiale | Novità e download

Firefox 109 è stato rilasciato ufficialmente con due principali nuove funzionalità. Con la nuova versione di Firefox ottieni il supporto dell’estensione Manifest Version 3 (MV3) per impostazione predefinita, oltre a un nuovo pulsante per le estensioni nel browser.

Come è tipico di Firefox, Mozilla ritiene che queste modifiche contribuiscano a migliorare la privacy, nonché lo sviluppo cross-browser per gli sviluppatori di estensioni. E non preoccuparti, le estensioni di blocco degli annunci pubblicitari non sono interessate (dopo la forte critica ne confronti di Google).

Mentre il supporto MV3 è fondamentalmente un cambiamento significativo sotto il cofano (ne parleremo più avanti), il grande miglioramento visivo che noterai è con il nuovo pulsante delle estensioni nella barra degli strumenti. Simile a Google Chrome e Microsoft Edge, questo nuovo pulsante ti aiuta a rimuovere, segnalare e visualizzare tutte le tue estensioni direttamente nella barra degli strumenti.

Puoi accedere a questo nuovo pulsante facendo clic sull’icona del puzzle sulla barra degli strumenti. Nota che se hai già aggiunto un’estensione alla barra degli strumenti, potresti non vederla in questo nuovo pannello. Alcune estensioni potrebbero anche non avere ancora controlli in questo menu, se non è disponibile una versione MV3.

L’obiettivo generale è aiutare a controllare anche le autorizzazioni di accesso al sito per le estensioni.

Firefox 109 e Manifest Version 3 (MV3)

Ora, se non hai familiarità con MV3, si tratta di uno standard di estensione che Google ha proposto diversi anni fa. Molti, tuttavia, temevano che potesse limitare e avere un impatto sugli ad blocker. Da allora Google ha ritardato il passaggio dall’attuale standard Manifest Version 2 (MV2) al nuovo standard MV3 in Chrome, ma Firefox si sta preparando all’inevitabile quando diventerà lo standard.

In questo modo gli sviluppatori non dovranno supportare versioni diverse delle estensioni (MV2 e MV3). Ciò aiuta con la compatibilità, ma state tranquilli, Firefox afferma di aver aggiunto il proprio tocco per garantire che gli ad blocker e le estensioni per la tutela della privacy come uBlock Origin continuino a funzionare.

E le estensioni MV2? Beh, rimarranno comunque abilitate e supportate in Firefox e non scompariranno presto.

Puoi ottenere questa nuova versione di Firefox 109 su Windows 11, Windows 10, Linux e macOS da questo link e, o se hai già una versione precedente, andando al menu Guida in alto a destra del browser e scegliendo Informazioni su Firefox. Puoi quindi verificare la presenza di nuovi aggiornamenti e riavviare per visualizzare il nuovo menu delle estensioni e giocare con le estensioni MV3.

Per Android non sembra essere cambiato molto.