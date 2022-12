L’app Apple TV in fase di sviluppo per Android

Apple sa bene che per avere un mercato dei servizi fiorente deve rivolgersi anche a coloro non hanno acquistato un iPhone, un iPad o un altro suo dispositivo. Dopo quindi aver rilasciato l’app Apple TV per Android TV lo scorso anno, Apple si sta ora preparando a portarla anche sui telefoni Android. La società sta presumibilmente testando internamente l’app Android e potrebbe presto pubblicarla sul Play Store.

Sebbene Apple non abbia fatto un annuncio ufficiale, l’affidabile informatore ShrimpApplePro afferma che l’app per telefoni Android è attualmente in beta test. Rivela inoltre che l’azienda sta anche lavorando all’aggiornamento dell’app Apple Music per Android, ma non abbiamo alcuna informazione sulle modifiche in arrivo all’app di streaming musicale.

exclusive

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022

Un’app ufficiale per telefoni Android semplificherà enormemente il modo in cui gli utenti accedono ai contenuti da Apple TV+ sui loro smartphone. Attualmente, gli utenti devono accedere al servizio tramite browser Web come Chrome e Firefox sui propri dispositivi Android.

Sebbene questa soluzione alternativa sia ottima per guardare di sfuggita un episodio del tuo programma TV preferito, non è l’ideale. Questo perché la versione web non consente agli utenti di scaricare spettacoli per la visualizzazione offline e non sincronizza le impostazioni con le rispettive app degli altri dispositivi.

Se non ti dispiacciono queste limitazioni, puoi accedere ad Apple TV sul tuo telefono Android andando al sito Web ufficiale attraverso Chrome o Firefox e accedendo con il tuo ID Apple. Tieni presente che dovrai comunque essere abbonato. Fortunatamente, Apple offre una prova gratuita di 7 giorni per aiutarti a valutare i contenuti disponibili sul servizio prima di separarti dai tuoi sudati guadagni.

