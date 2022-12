Anche OPPO offrirà 4 anni di aggiornamenti sui nuovi top di gamma

Alla fine del mese scorso, OnePlus ha fatto un annuncio riguardante l’estensione del supporto software per i nuovi smartphone top di gamma in arrivo dal 2023. Poche settimane dopo, OPPO, la società madre di OnePlus, ha garantito aggiornamenti in una maniera simile.

Ci aspettavamo che Oppo facesse lo stesso annuncio per i suoi telefoni poiché i telefoni OnePlus ora eseguono sostanzialmente il software ColorOS del primo. Diamo un’occhiata alla nuova politica software aggiornata di questi due marchi.

In un comunicato stampa, Oppo rivela che ora fornirà fino a 4 aggiornamenti Android per selezionare smartphone di punta a partire dal 2023. Questi dispositivi riceveranno anche aggiornamenti di sicurezza per un massimo di 5 anni. Fino ad ora, i telefoni premium di Oppo erano limitati a 3 aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. La nuova politica software aggiornata è applicabile anche a OnePlus, che in realtà ha dovuto fare l’annuncio per primo grazie alla sua popolarità nei mercati globali.

Pertanto, Oppo e OnePlus ora si legano a Samsung in termini di supporto software per i loro smartphone (Xiaomi è ancora ferma a 3 anni). A partire da ora, questi tre marchi offrono un supporto più lungo rispetto a Google e altri principali OEM Android.

Inoltre, Oppo rivela anche di aver consegnato l’aggiornamento ColorOS 13 a 33 dispositivi a livello globale negli ultimi 4 mesi. Attualmente è il lancio più veloce nella storia di ColorOS. L’azienda è riuscita a spingere ColorOS 13 al 50% in più di dispositivi rispetto a ColorOS 12 nello stesso lasso di tempo.

Allo stesso modo, poiché i telefoni OnePlus ora utilizzano ColorOS, il marchio ha anche assistito al lancio più veloce dell’ultimo aggiornamento Android sui suoi dispositivi nella sua storia.

