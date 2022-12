Su WhatsApp arrivano gli avatar

Su WhatsApp sono arrivati ufficialmente gli avatar, con la possibilità di crearne uno personalizzato in base al proprio stile e ai propri gusti.

WhatsApp ha implementato diverse nuove importanti funzionalità sulla sua piattaforma negli ultimi mesi. All’inizio di novembre, il servizio di messaggistica ha implementato le Community per potenziare le chat di gruppo e ha aumentato il limite delle videochiamate di gruppo a 32 persone. Quindi, un paio di settimane dopo, inviare messaggi a te stesso su WhatsApp è diventato qualcosa di possibile. Ora, il servizio di proprietà di Meta ha annunciato ufficialmente il lancio degli avatar sulla sua piattaforma.

Segni di WhatsApp che cercava di adottare gli avatar simili a Bitmoji di Facebook sono emersi per la prima volta a luglio di quest’anno. Quindi, a ottobre, sono emersi ulteriori dettagli sulla funzione grazie alla comparsa sul canale beta dell’app.

Un avatar è una versione digitale di te stesso completamente personalizzabile utilizzando diverse acconciature, tonalità della pelle, abiti ed espressioni. Dopo aver impostato un avatar, viene generato un pacchetto personalizzato con 36 adesivi che puoi inviare nelle conversazioni. Puoi anche impostare l’avatar come immagine del tuo profilo invece della tua foto reale.

Inviare un avatar è un modo veloce e divertente per condividere stati d’animo con amici e familiari. Può essere anche un modo per mostrarsi agli altri senza usare foto reali e avere maggiore privacy.

Per molte persone sarà la prima esperienza con la creazione di un avatar e noi continueremo a offrire miglioramenti di stile, tra cui luci, ombreggiature, texture per capelli e altro ancora che nel tempo renderanno gli avatar sempre più realistici.

Meta consente già da tempo la creazione di avatar in stile Bitmoji su Facebook e Instagram, ma non è possibile importare lo stesso avatar per l’utilizzo in WhatsApp. WhatsApp afferma nel suo annuncio che gli avatar forniranno agli utenti un “modo nuovo e personalizzato per esprimersi“.

Gli avatar di WhatsApp si aggiorneranno col tempo

Nel corso del tempo, la piattaforma di proprietà di Meta continuerà a migliorare gli avatar con opzioni di personalizzazione aggiuntive come illuminazione, ombreggiatura, trame di acconciature e la possibilità di creare adesivi avatar multi-carattere utilizzando l’avatar del tuo amico.

C’erano segni di WhatsApp che consentiva persino l’uso di avatar durante le videochiamate, ma ciò non è possibile nell’attuale implementazione.

Il supporto agli avatar in WhatsApp è in fase di lancio e dovrebbe essere disponibile per la maggior parte degli utenti nei prossimi giorni. Puoi verificare se la funzione è disponibile per il tuo account dal menu Impostazioni di WhatsApp. Se viene visualizzata l’opzione Avatar, puoi creare e personalizzare il tuo avatar secondo le tue preferenze.

Sappiamo tutti in che direzione Meta sta puntando i suoi sforzi (il metaverso) e l’introduzione degli avatar in WhatsApp è un ulteriore passettino in quella direzione.

