Samsung introdurrà un sensore di impronte 2,5 miliardi di volte più sicuro negli smartphone del 2025

Un nuovo rapporto afferma che Samsung sta attualmente lavorando per migliorare la sicurezza dei suoi sensori di impronte digitali. Uno dei principali miglioramenti che Samsung sta cercando è sostituire il sensore di impronte digitali tradizionale con sensori più piccoli da posizionare lungo tutta l’area dei display OLED permettendo la scansione di più impronte digitali contemporaneamente.

Secondo Deiter May, CEO dell’ISORG francese, Samsung potrebbe presto incorporare la loro tecnologia nei prossimi pannelli OLED. Giusto per essere chiari, ISORG è una società che produce lettori di impronte digitali per cellulari. Inoltre, Samsung ha già rivelato che i suoi pannelli OLED 2.0 di nuova generazione utilizzeranno questa tecnologia di rilevamento All-in-One.

L’identificazione di un utente di smartphone può essere verificata con tre impronte digitali contemporaneamente, che è 2,5 x 10-9 (o 2.500.000.000) più sicura rispetto all’utilizzo di una sola. L’idea è di utilizzare l’intero schermo per scansionare contemporaneamente le tre dita.

Entro il 2025, secondo maggio di ISORG, Samsung rilascerà probabilmente pannelli OLED 2.0. Poiché i nuovi modelli di iPhone si basano su Face ID, il CEO ha dichiarato in un’intervista con OLED-inc che non prevede che Apple venga coinvolta nell’utilizzo di questo sensore di impronte multiplo nei display forniti da Samsung. Di conseguenza, si prevede che Samsung dominerà il settore degli smartphone nel rilevamento All-in-One oltre a diventare il primo produttore di telefoni a consentire la scansione di più impronte digitali.

Molti importanti OEM hanno già assegnato all’attuale tecnologia delle impronte digitali il sigillo di approvazione di sicurezza e in realtà non abbiamo riscontrato problemi causati dalla tecnologia delle impronte digitali. Si dice che la prossima tecnologia di Samsung sia circa 2,5 miliardi di volte più sicura del suo modello attuale.