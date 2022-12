OPPO condivide la timeline di aggiornamento a ColorOS 13

Oppo ha annunciato che un gran numero di telefoni verrà aggiornato a ColorOS 13 questo mese. Ciò include i telefoni che riceveranno la versione stabile così come i telefoni il cui firmware necessita ancora di un po’ di lavoro (quelli riceveranno invece la versione beta). Ancora una volta, questa è la lista solo per il mese di dicembre.

Oppo avverte che la tempistica è approssimativa e potrebbero esserci ritardi imprevisti per modelli specifici in alcuni paesi per determinati operatori. Inoltre, il programma di aggiornamento per i modelli esclusivi degli operatori dipende da essi stessi. Con questo in mente, ecco la cronologia.

I recenti modelli di fascia alta passeranno a ColorOS 13 nelle prossime due settimane, quindi l’attenzione si sposterà sui modelli più vecchi e di fascia bassa. Tieni presente che alcuni aggiornamenti coprono tutti i territori, mentre altri arriveranno paese per paese.

ColorOS 13

Stabile

In rilascio

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno8 Lite

Oppo Reno7

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo K10 5G

Oppo K10

Oppo A96

Oppo A77

Oppo A76

Dal 15 Dicembre

Oppo Find X3 Lite (France)

Oppo Reno7 5G (India)

Oppo Reno6 Pro 5G (Indonesia, Saudi Arabia)

Oppo Reno6 5G (India)

Oppo Reno5 Pro 5G (Saudi Arabia)

Oppo Reno5 5G (Indonesia)

Dal 21 Dicembre

Oppo Find X3 Neo (France)

Dal 28 Dicembre

Oppo Reno6 Z (Thailand)

Oppo Reno5 Pro 5G (India, Pakistan)

Oppo Reno5 Z (UAE)

Oppo F19 Pro+ 5G (India)

From December 29

Oppo Find X5 Lite (France)

Oppo A74 5G (India, Indonesia)

Beta

In rilascio

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2

Oppo Reno8

Oppo Reno7 Pro 5G

Oppo Reno7 5G

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 5G

Oppo Reno6 Z

Oppo Reno5 Pro 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo A74

Dal 9 dicembre

Oppo Reno8 Z (Thailand)

Oppo F21s Pro 5G (India)

Dal 23 dicembre