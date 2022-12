Un anno in musica: arriva il Recap 2022 di YouTube Music

Avendo a disposizione ogni minimo dato di ascolto sui propri utenti, ogni dicembre Apple Music, Spotify e YouTube Music offrono a essi un riepilogo delle canzoni che hanno ascoltato durante l’anno. Questo ci aiuta a guardare indietro ai mesi precedenti e rivivere i momenti salienti collegando le tracce audio ai ricordi. Se utilizzi YouTube Music, è giunto il tuo momento.

Il Recap 2022 dell’azienda è ora disponibile e questa volta, oltre alle classiche statistiche, presenta alcune novità legate all’ecosistema Google. Per accedere al riepilogo del 2022, avvia l’app YouTube Music sul tuo telefono iOS o Android. Lì troverai le tue statistiche pertinenti, incluse alcune nuove forme di dati, come le tendenze principali, l’identità e i contenuti difficili da trovare. Naturalmente, hai anche accesso alle informazioni tradizionali, come i tuoi migliori artisti, canzoni, album, ecc.

Se in genere non utilizzi l’app YouTube Music, puoi anche accedere al tuo riepilogo annuale dall’app YouTube principale per dispositivi mobili. Presumibilmente, puoi condividere queste statistiche sulle tue piattaforme di social media preferite.

Come bonus aggiuntivo, tuttavia, quest’anno la società ha introdotto l’integrazione di Google Foto. Ciò significa che puoi abbinare le foto personali dalla tua libreria con brani musicali per la migliore esperienza nostalgica. Puoi quindi facoltativamente pubblicarli su Facebook, Instagram o Twitter.

