Google Foto, disponibile in Italia il servizio di stampa

Disponibile da un paio di anni negli USA, Google ha appena esteso il servizio di stampa integrato all’interno di Google Foto al Canada e a diversi mercati europei, Italia compresa

A partire da oggi abbiamo iniziato a distribuire agli utenti in Canada e in 28 paesi europei l’opzione di Google Foto per creare stampe fotografiche e su tela e riceverle direttamente a casa, in aggiunta ai fotolibri.