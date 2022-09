Fitbit, prime influenze estetiche da Wear OS con l’ultimo aggiornamento

Non c’è molta somiglianza tra il sistema operativo usato da Fitbit per i suoi smartwatch e il sistema operativo Wear OS di Google: così poca, infatti, penseresti che Fitbit non facesse parte di Google. Ma all’IFA 2022, abbiamo visto il marchio indossabile voltare pagina, pianificando una riprogettazione in stile Material You per la sua app complementare sugli smartphone prima del lancio degli orologi Sense 2 e Versa 4.

I dettagli suggeriscono che anche l’interfaccia utente sui dispositivi indossabili sta iniziando a sembrare un po’ più simile a Wear OS. Fitbit ha annunciato un nuovo aggiornamento del proprio sistema operativo (non abbiamo il numero di versione) su Sense 2 e Versa 4 e l’interfaccia utente è notevolmente simile all’iterazione Wear OS 3 che abbiamo visto sul Montblanc Summit 3.

Vecchia UI Nuova UI





Scorrendo verso il basso nella schermata iniziale si aprono le impostazioni rapide mentre scorri verso l’alto per visualizzare le notifiche. Scorrendo verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale vengono visualizzati i riquadri per il conteggio dei passi giornalieri, la frequenza cardiaca, la valutazione del sonno e i dati meteorologici. Puoi anche iniziare un esercizio su una di queste tessere.

Oltre al nuovo layout degli elementi dell’interfaccia utente, anche il loro design visivo condivide elementi in comune con Wear OS. Le notifiche e i pulsanti di azione mobili (FAB) ora hanno sfondi a forma di pillola invece di semplici sfondi rettangolari. Proprio come le attività in corso di Wear OS nella sezione Recenti, il nuovo sistema operativo Fitbit ti consente di aggiungere app e timer attivi all’elenco delle app.

La nuova interfaccia è un gradito cambiamento rispetto all’interfaccia utente di Fitbit OS 5.0 su Sense di prima generazione e Versa 3, che è un’interfaccia piuttosto unica che richiede un po’ di tempo per abituarsi se si proviene da un dispositivo Wear OS. Implica lo scorrimento verso il basso per aprire le notifiche, lo scorrimento verso l’alto per vedere i widget, lo scorrimento verso destra per le impostazioni rapide e lo scorrimento verso sinistra per le tue app.

Di conseguenza, la nuova interfaccia del sistema operativo Fitbit dovrebbe facilitare il passaggio a un dispositivo indossabile Fitbit o da esso a un dispositivo Wear OS come il prossimo Pixel Watch.

