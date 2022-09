Assassin’s Creed Mirage non arriverà su Google Stadia

Nonostante gli attuali giochi di Assassin’s Creed siano disponibili sul servizio di cloud gaming Google Stadia, sembra proprio che il nuovo Assassin’s Creed Mirage non lo sarà. Ubisoft sembra infatti aver preso un accordo di esclusiva, in termini di cloud gaming, con Amazon Luna.

Anche se i giochi che non arriveranno su Stadia non sono certo una novità nel 2022, visto che la maggior parte degli AAA ha imparato rapidamente a evitare la piattaforma, Ubisoft è stata la roccia, l’unica costante di Stadia che porta ancora gli AAA sulla piattaforma, e sembra che il suo supporto stia iniziando a vacillare.

Dopotutto, il primo vero titolo che il pubblico ha testato su Stadia (quando era ancora Project Stream) era un gioco di Assassin’s Creed. E le notizie di oggi sono doppiamente preoccupanti poiché Ubisoft è stata un fervente sostenitore di Stadia fino a questo punto, come uno degli ultimi editori a lanciare titoli AAA sulla piattaforma.

Ovviamente, Ubisoft ha fatto di tutto per far sapere alla gente che prevede ancora di portare più giochi su Google Stadia quest’anno, come Skull & Bones e Just Dance 2023, quindi non è che l’editore stia ancora abbandonando del tutto la piattaforma, anche se viene da chiedersi quanti altri titoli arriveranno da Ubisoft dopo che i pochi già annunciati saranno rilasciati.

Ad ogni modo, per maggiori informazioni su Assassin’s Creed Mirage e sugli altri titoli del franchise annunciati di recente da Ubisoft, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato sul nostro blog gemello.