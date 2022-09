Amazon presenta il nuovo Kindle base: specifiche da Paperwhite e prezzo pure

È passato un po’ di tempo da quando Amazon ha aggiornato la versione entry-level del Kindle (lasciando tuttavia all’asciutto di libri i modelli più vecchi), ma sembra che le cose buone siano arrivate a coloro che aspettano. L’edizione 2022 ha così tanti aggiornamenti che renderà chiunque abbia acquistato un Kindle nell’ultimo anno invidioso. Allo stesso tempo però, il costo di listino di questo modello 2022 è superiorew rispetto a prima, il che lo mette ancora di più nel territorio dei Paperwhite.

Innanzitutto, sul Kindle 2022 c’è un nuovo display da 300 ppi (sempre da 6 pollici), in aumento rispetto ai 167 ppi dei suoi predecessori, che gli conferisce la stessa risoluzione degli ultimi Paperwhite, con testo e grafica a “risoluzione di libro”. Questo upgrade è eguagliato altrove nell’elenco delle specifiche, con lo spazio di archiviazione integrato raddoppiato a 16 GB. Avrai anche una durata della batteria di sei settimane più lunga, un telaio più leggero, una luce anteriore regolabile e l’aggiunta, attesa da tempo, di una porta USB-C per la ricarica.

Se ciò non bastasse, gli acquirenti riceveranno anche una prova di quattro mesi per Kindle Unlimited, sebbene tale offerta sia disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Con il Kindle riceve un aggiornamento, lo fa anche l’edizione junior dell’e-reader, con Kindle Kids che ottiene le stesse specifiche del suo genitore. Ogni unità viene fornita con un abbonamento di un anno ad Amazon Kids+, con una libreria di migliaia di libri adatti all’età e le consuete funzionalità di controllo parentale.

Amazon si vanta anche delle credenziali di sostenibilità dei nuovi Kindle, affermando che entrambi sono costruiti con il 90% di magnesio riciclato. Inoltre, tutti gli imballaggi sono ora riciclabili al 100%, realizzati con materiale proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

Come detto in precedenza, il prezzo di listino del nuovo modello è superiore rispetto agli anni passati. Dai 79,99 euro dei modelli precedenti si è passati ai 99,99 euro dell’attuale. Ne vale la pena, considerando che il nuovo modello ha molte delle caratteristiche dei vecchi Paperwhite?

