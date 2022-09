Google e la NASA portano il Sistema Solare nel salotto di casa

Google e la NASA non sono estranei alla collaborazione. Oltre che pubblicare occasionali doodle spaziali, Google e la NASA hanno collaborato per qualsiasi cosa, dalle mappe di alta qualità della Luna e di Marte alla produzione di computer quantistici. Negli ultimi due anni, Google ha reso disponibili oltre 100 modelli 3D di vari oggetti, tra cui pianeti, lune e veicoli spaziali. Ora, Google e la NASA stanno celebrando la loro ultima collaborazione, portando un contesto extra ad alcuni di quei modelli 3D e dando il via a una nuova mostra online.

Su Google Arts & Culture i due hanno messo insieme un progetto dedicato al Sistema Solare e all’esplorazione dello spazio in generale. Dal Sole a Plutone, le pagine esplorano ciò che sappiamo del Sistema Solare e come lo abbiamo conosciuto. Oltre ad essere un buon modo per imparare qualcosa di nuovo (e perdersi nelle meraviglie del nostro Sistema Solare), la pagina ha anche lo scopo di ispirare gli studenti a dedicarsi alle scienze spaziali.

Per quanto riguarda i modelli 3D, Google e la NASA stanno lavorando per trasformarli da divertenti a materiale funzionale per l’istruzione con annotazioni esplicative che li contrassegnano. Puoi fare clic su pianeti, razzi e altro per sapere da cosa è composta questa roba (e anche dove sono finiti alcuni di essi).

Aspettati di vedere più di queste annotazioni nelle settimane a venire, poiché Google ha indicato che che presto arriveranno ad altri modelli educativi, a partire da argomenti di biologia.