Spotify supporta le icone a tema di Android 13

Le icone a tema sono tra le funzionalità più popolari in Android 13 e stiamo iniziando a vedere il supporto per loro da un’ampia varietà di sviluppatori di terze parti. Nelle ultime settimane abbiamo visto Reddit, WhatsApp, Google Wallet e altri introdurre il supporto per le nuove icone a tema e l’ultima è il servizio di streaming musicale più popolare al mondo, Spotify.

Spotify è l’ultimo a includere un’icona di app dinamica e, se stai utilizzando il software Android 13, scoprirai che apparirà sul tuo telefono quando aggiorni all’ultima versione. Se è già sulla schermata iniziale e hai attivato gli aggiornamenti automatici delle app, potresti scoprire che è già apparso sul tuo telefono.

Diverse segnalazioni hanno indicato che l’icona a tema è apparsa come parte del software 8.7.64.478. Stranamente l’aggiornamento dice che è del 4 settembre, ma nessuno ha notato il cambiamento prima, quindi siamo certi che l’icona a tema sia stata lanciata in queste ore.

Per utilizzare le icone dinamiche delle app, troverai la funzione nel menu “Sfondo e stile” nelle tue impostazioni. Ti consigliamo di attivare o disattivare la funzione “Icone a tema” per assicurarti di poterle vedere e decidere se fanno per te. Quindi si tratta solo di aggiungere app compatibili alla tua home page.

Sicuramente questo non è un aggiornamento rivoluzionario che modifica drasticamente il modo di usufruire di Spotify (a differenza di quando ha introdotto il supporto per i testi sincronizzati). Tuttavia, queste piccole novità visive sono sempre ben accette.

