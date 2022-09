Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 certificati da Netflix per la riproduzione in HDR10

I display degli smartphone, anche nel segmento di fascia media, sono ora dotati di pannelli ad alta risoluzione e quelli di fascia alta offrono supporto per contenuti HDR con funzionalità come Dolby Vision, Dolby Atmos e altro. Molti di noi si affidano ai nostri smartphone per alleviare la noia e le loro specifiche li rendono ideali per servizi di streaming come Netflix e YouTube. Per migliorare questa esperienza, Netflix ha ampliato il suo elenco di dispositivi che supportano lo streaming HD e i contenuti HDR10 per includere diversi nuovi smartphone Samsung.

Dal loro lancio, diversi modelli di smartphone Samsung hanno atteso il supporto HD e HDR10 Netflix. Anche se non vediamo spesso Netflix affrettarsi a supportare modelli economici, questa volta l’elenco aggiornato dei dispositivi supportati è pieno zeppo di dispositivi Samsung Galaxy serie A e serie M.

Il Galaxy A73 5G di fascia media, infatti, ora supporta lo streaming HDR10. Altre aggiunte degne di nota ai dispositivi che supportano HDR10 includono il livello superiore dei pieghevoli Samsung come il Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

L’elenco completo delle nuove aggiunte per la visione in HD comprende:

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Per la visione in HDR10 invece troviamo:

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

