Google rilascia Android 13 QPR1 Beta 1 | Novità

Sebbene Google abbia reso ufficiale Android 13, lo abbia implementato sui dispositivi Pixel e ne abbia pubblicato il codice sul repository AOSP, ciò non significa che il lavoro ora si concentri solo su Android 14. Mentre la versione è completa, potrebbero esserci molti bug diversi e piccoli problemi all’interno del sistema operativo che devono essere risolti. È qui che entra in gioco il Quarterly Platform Release (QPR), che consente a coloro che sono nel programma beta di accedere in anteprima a correzioni e miglioramenti. Google ha ora annunciato il rilascio di Android 13 QPR1 Beta 1.

L’aggiornamento è ora attivo e disponibile per i dispositivi Pixel supportati come Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 6. Come accennato in precedenza, le versioni QPR offrono miglioramenti ad Android che non sono ancora disponibili al pubblico.

Se desideri sperimentare le modifiche degli aggiornamenti QPR beta prima che vengano implementate nelle versioni ufficiali, puoi iscriverti al programma beta per il tuo dispositivo supportato. Se eri precedentemente iscritto alla versione beta di Android 13, dovresti comunque essere registrato per ricevere gli aggiornamenti QPR.

Registrandoti, puoi fornire feedback agli sviluppatori e aiutare a identificare potenziali problemi che potrebbero verificarsi con la versione Android 13 QPR 1. Puoi farlo usando Issue Tracker. In caso contrario, puoi registrarti visitando il sito Web della versione beta di Android, che si trova a questo link.

Quando accedi con il tuo account Google, vedrai tutti i dispositivi idonei per il programma. Se scegli di aderire al programma con un dispositivo idoneo, ti verrà chiesto di accettare i termini e le condizioni. Avrai anche la possibilità di ricevere e-mail sul programma e anche di dichiararti come sviluppatore.

