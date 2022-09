Come fare il reset di fabbrica del Google Pixel 6a

Verrà il momento in cui dovrai ripristinare il tuo Google Pixel 6a. Potrebbe essere per ricominciare da capo o potresti semplicemente volerlo vendere a un amico che non vuole acquistarne uno nuovo Pixel 6a. Qualunque sia il motivo, un reset delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati sul telefono. Questo non include solo informazioni personali come immagini e promemoria, ma anche impostazioni di sistema.

Poiché questo eliminerà tutto, ti consigliamo di eseguire il backup dei tuoi dati su una fonte esterna, sia su un computer che su un archivio cloud. Se non sei sicuro di come eseguire il backup delle tue informazioni, puoi consultare la nostra guida su come eseguire il backup di un dispositivo Android. Detto questo, andiamo avanti e seguiamo i passaggi per riportare a nuovo il Google Pixel 6a attraverso il reset delle impostazioni di fabbrica.

Guida al reset di fabbrica sul Google Pixel 6a

La prima cosa da fare è entrare nel menu delle impostazioni. Abbassare la tendina delle notifiche con un doppio swipe verso il basso ed esporre l’icona delle impostazioni che sembra un ingranaggio sul lato destro.

Una volta che sei nel menu delle impostazioni, devi scorrere fino in fondo. Entrerai nel menu Sistema. Una volta che sei in tale menu, seleziona il menu Opzioni di ripristino, quindi vai fino in fondo per cancellare tutti i dati (ripristino di fabbrica). Non aver paura di andare avanti, poiché ti verrà richiesta la conferma un altro paio di volte prima che le informazioni del tuo Pixel 6a vengano effettivamente eliminate.

Queste saranno le ultime due schermate che vedrai prima di cancellare tutti i tuoi dati. Se disponi di un codice PIN, ti verrà richiesto di inserirlo prima di poter toccare Cancella tutti i dati. Una volta premuto l’ultimo pulsante, il telefono dovrebbe ripristinarsi e, dopo qualche minuto, ti troverai nella prima schermata del menu di configurazione iniziale.