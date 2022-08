Microsoft Outlook, avanti tutta con la pubblicità su Android e iOS

Microsoft Outlook è una solida app di posta elettronica su iOS e Android, ma Microsoft potrebbe diventare un po’ troppo aggressiva con una parte di essa. Con loro frustrazione, gli utenti hanno notato che Microsoft sta ora distribuendo più annunci su Outlook mobile, come un possibile modo per provare a spingere l’abbonamento premium a Microsoft 365.

Microsoft Outlook su dispositivi mobili dispone di due opzioni di layout per l’impostazione di una posta in arrivo mirata con due categorie (incentrata e altro) o di una singola casella di posta con tutti i messaggi di posta elettronica. In questi casi, gli utenti senza un abbonamento a Microsoft 365 a pagamento vedevano sempre annunci che sembravano e-mail reali nella “scheda altra”.

Ora invece sembra che Microsoft stia spingendo gli annunci nella visualizzazione anche con la posta in arrivo singola. Questa aggiunta rende più difficile evitare di visualizzare annunci in Outlook senza un abbonamento a Microsoft 365.

Inizialmente The Verge ha coperto questa notizia e la risposta ufficiale di Microsoft da parte di un portavoce conferma le modifiche. L’azienda ha menzionato un modo per evitare di vedere gli annunci. “Per gli utenti gratuiti di Outlook, gli annunci vengono visualizzati nella posta in arrivo e possono scegliere di abilitare la funzione “Posta in arrivo focalizzata” se desiderano visualizzare annunci solo nella posta in arrivo “Altro”.

Puoi facilmente ignorare questi annunci di posta in arrivo, se lo desideri, facendoli scorrere via, ma alla fine torneranno. Ma per quanto semplice possa sembrare una modifica, Microsoft non è sola quando si tratta di questi tipi di annunci nelle app di posta elettronica. Google e Yahoo lo fanno anche nelle loro esperienze basate sul Web in cui vedi piccoli banner pubblicitari nella tua casella di posta.

Per ottenere l’esperienza mobile di Outlook senza pubblicità, puoi abbonarti a Microsoft 365. È possibile acquistare un abbonamento annuale per 99 euro all’anno per una famiglia o 69,99 euro all’anno per un account personale o a una tariffa mensile di 9,99 al mese o 6,99 euro rispettivamente al mese.

Se gli abbonamenti non sono un’opzione, altre app di posta elettronica senza pubblicità sono disponibili su iOS e Android.

