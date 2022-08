Il teardown di Nothing Phone 1 svela I segreti dei LED posteriori e dell’interfaccia Glyph

Il Nothing Phone 1 è stato una specie di beniamino nello spazio degli smartphone quest’anno. Si è ritagliato una nicchia molto strana di smartphone premium, di nicchia ed esteticamente unico. Lo abbiamo definito un esempio di “il design premium incontra tutto il resto della fascia media“. Ma in che modo il team di progettazione ha ottenuto ciò che ha fatto? Zack Nelson, lo YouTuber dietro JerryRigEverything, ha deciso di tornare indietro e fare qualcosa di un po’ diverso dal suo solito test di durata.

Nelson ha già fatto un tentativo di stress test al Nothing Phone 1 in un video precedente e ha fatto alcune osservazioni banali (il vetro è a 6 sulla scala di durezza di Mohs) insieme ad alcune straordinarie (cosa sono tutti quei suoni scoppiettanti?) e abbiamo già imparato da PBKreviews che la riparazione fai da te non è stata presa in considerazione durante le fasi di progettazione.

Bene, ora stiamo andando tra i livelli, in un certo senso, per scoprire cosa c’è dietro il design delle strisce LED posteriori che compongono l’interfaccia Glyph. Ti consigliamo vivamente di guardare il video prima di continuare. Sì, stiamo facendo un avviso spoiler. Va bene, la risposta breve? Adesivo.

Tutti i pannelli che compongono la superficie posteriore che incontra il vetro di copertura sono fissati alla scocca esclusivamente con strisce di adesivo, non il metodo più sicuro o duraturo per fissare le cose in posizione. Anche le strisce del diffusore che rivestono i LED Glyph sono fissate solo da un nastro adesivo altamente preciso.

Insomma, bello da vedere ma non proprio resistente nel lungo periodo.

VIA