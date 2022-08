Wreckfest in arrivo su Android in autunno

La Gamescom si svolgerà tra una settimana e ciò significa che gli editori si stanno attrezzando per anticipare alcune grandi rilasci o, almeno, alcune nuove versioni per i titoli esistenti. THQ Nordic ha trasmesso in streaming un’anteprima di ciò che doveva mostrare ai partecipanti e un elemento sta rendendo dannatamente felici i corridori con tendenze distruttive. Wreckfest è un ibrido di demolition derby-racing dello studio finlandese Bugbear Entertainment.

Il gioco è fortemente incentrato sulla moderna tradizione nordica di jokamiesluokka, o corse popolari, in cui tutti i tipi di persone sono in grado di partecipare a raduni con attrezzatura a buon mercato. È anche un seguito spirituale di FlatOut di Bugbear del 2004. Lo studio è orgoglioso della sua fisica dei danni al corpo molle che influisce materialmente sulle prestazioni delle corse. Avrai un buon inventario di auto e piste, alcune modalità sfida e, sì, c’è anche il multiplayer.

Ad ogni modo, THQ Nordic afferma che questa gemma bash-and-crash, che si è diffusa su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, arriverà su Android e iOS ad un certo punto questo autunno. Nessuna parola sui prezzi e nessuna parola se i pass per le stagioni 1 e 2 saranno resi disponibili dall’inizio. Il gioco è in vendita a 29,99 euro.

In attesa di avere maggiori informazioni su Wreckfest e sulla sua uscita per dispositivi mobile, vi vogliamo ricordare che Card Crawl Adventure, nuovo card game fantasy free-to-play, è ora disponibile sul Play Store.

