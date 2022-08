Android 12 è installato sul 13,5% degli smartphone

La frammentazione su Android è sempre stata un problema. Con così tanti dispositivi di così tanti produttori, mantenere attivi e costanti gli aggiornamenti è quasi impossibile. Il problema è migliorato negli ultimi anni, ma anche oggi non è raro vedere telefoni Android che eseguono qualsiasi versione dalla 12 alla 8. Questo non è vero per gli iPhone poiché la maggior parte di essi esegue l’ultima versione disponibile, iOS 15. Tuttavia, Apple è la sola che si occupa degli iPhone, per cui ha un controllo totale su tutto.

Nel caso di Android le cose stanno migliorando. Lo sappiamo perché Google ha rilasciato nuovi numeri di distribuzione della piattaforma in questi giorni. Questa iterazione del rapporto di distribuzione è iniziata solo lo scorso novembre ed è stata aggiornata ogni 3 mesi. In precedenza, Google forniva numeri su base mensile a una dashboard sul sito Web degli sviluppatori Android prima di abbandonare la tendenza nel 2018, andando effettivamente ad aggiornarlo ogni anno. Ovviamente, i numeri stessi hanno dato ad Apple molto spazio per fare il prepotente su Google.

Ad ogni modo, nell’aggiornamento dei dati è risultato che Android 12 ha fatto la sua prima apparizione sulla scheda, venendo installato sul 13,5% di tutti i dispositivi. Al contrario, Android 11 è attualmente in testa alla classifica con il 27% dei telefoni, mentre Android 10 rimane al secondo posto con il 18,8%. Nove mesi fa, Android 11 era in stallo con il 10% in termini di quota di mercato, prima di diventare la versione principale a maggio.