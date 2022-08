Threema Libre disponibile su F-Droid, completamente privo da codice Google

La messaggistica istantanea di Threema ha dimostrato di essere una risposta ai problemi di sicurezza e privacy relativi a WhatsApp e Telegram. È anche riuscito a fornire un’alternativa alle notifiche push di Google con l’introduzione di Threema Push, consentendo di essere più indipendente dai servizi di Google. Ora, l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti introducendo Threema Libre, una variante della sua app completamente priva di qualsiasi codice proprietario.

Threema Libre ha un grande vantaggio rispetto alla sua controparte Play Store, poiché esclude completamente qualsiasi codice proprietario da aziende come Google. Ciò significa che il servizio di notifica Threema Push personalizzato dell’azienda è l’unico modo per ricevere nuovi messaggi dall’app, eliminando così qualsiasi problema di privacy che si potrebbe avere quando si fa affidamento sui servizi push di Google.

Introducing Threema Libre for Android!

🚫 No Google services to begin with

📖 All components are open source

📲 Exclusively available via @fdroidorghttps://t.co/SfI0Hqb985

— Threema (@ThreemaApp) August 3, 2022