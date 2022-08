Come fare il reset le impostazioni WiFi su Android

Problemi di rete frequenti sul vostro smartphone Android portano a un’esperienza scomoda? Potete riavviare il telefono Android o abilitare e disabilitare la modalità aereo per correggere i problemi di rete ma, se il problema persiste con Bluetooth, WiFi o connettività cellulare, è necessario fare il reset le impostazioni di rete.

Cosa succede quando si ripristinano le impostazioni di rete su smartphone o tablet Android?

Il ripristino delle impostazioni di rete fa il reset delle impostazioni relative alla rete del telefono Android e le porta allo stato originale. Cancella le connessioni Wi-Fi salvate, i dispositivi Bluetooth e le configurazioni VPN sul telefono. In pratica, si deve riconfigurare tutto da zero. Se non ricordate i dati di accesso di casa o dell’ufficio, vi consigliamo di controllarli sul telefono e salvarli in un password manager prima di eseguire un ripristino della rete.

Segnaliamo che il ripristino delle impostazioni di rete è diverso dal reset di fabbrica. Nel primo caso non verrà cancellato nulla se non le password del WiFi mentre, nel caso del reset di fabbrica, qualsiasi dato presente sullo smartphone (foto, video, musica ecc.) verrà cancellato per sempre.

Reset delle impostazioni WiFi su Android | Guida

Accedete alle impostazioni generali (scorrere verso il basso e toccare l’icona a forma di ingranaggio)

Scorrere verso il basso fino a Sistema.

Selezionare Ripristina

Selezionare Ripristina Wi-Fi, cellulare e Bluetooth

Toccare Ripristina impostazioni dal menu seguente

Il reset sarà quasi immediato (solo qualche secondo) e irreversibile. Nel caso doveste continuare ad avere problemi con il WiFi, molto probabilmente non è una questione dello smartphone ma il problema risiede nel router che utilizzate.