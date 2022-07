Google inizierà i test nel mondo reale dei nuovi smartglass AR ad agosto

All’I/O 2022 di maggio, Google ha anticipato il ritorno dei suoi occhiali per realtà aumentata mostrandone un prototipo di nuova generazione (senza però menzionare il brand Google Glass). Ora, l’azienda è quasi pronta per iniziare i test nel mondo reale.

Se vi trovaste negli USA, potreste avvistare un Googler che indossa gli occhiali già ad agosto. “I test nel mondo reale ci permetteranno di capire meglio come questi dispositivi possono aiutare le persone nella loro vita quotidiana“, ha scritto in un post sul blog Juston Payne, product manager di gruppo presso la divisione AR e VR di Google. “E mentre sviluppiamo esperienze come la navigazione AR, ci aiuterà a tenere conto di fattori come il tempo e gli incroci trafficati, che possono essere difficili, a volte impossibili, da ricreare completamente al chiuso“.

Il test sarà limitato a poche decine di persone (dipendenti di Google e tester fidati). I modelli prototipo saranno dotati di fotocamere, microfoni e display in-lens. Google sta valutando il rilevamento audio e visivo per funzioni come traduzione, trascrizione e navigazione. Tuttavia, le funzionalità saranno limitate. Gli occhiali non acquisiranno foto o video, anche se Google utilizzerà i dati delle immagini per tradurre il testo e visualizzare le indicazioni stradali. I dati verranno eliminati “al termine dell’esperienza” a meno che non vengano utilizzati per il debug e l’analisi. In tal caso, Google rimuoverà le informazioni sensibili, come volti e targhe. La società cancellerà comunque i dati di immagine utilizzati a fini di ricerca dopo 30 giorni.

Google Glass non è stato proprio il successo che l’azienda sperava, visto che al giorno d’oggi è un prodotto aziendale poco usato. L’azienda vuole fare le cose per bene con i suoi smartglass AR di nuova generazione, quindi sta prendendo le cose con calma.

Payne ha notato che sono i primi giorni per il progetto e non ci sono ancora tempi di rilascio sul mercato. Di contro, ricordiamo che Apple dovrebbe far debuttare il proprio visore per la realtà mista nel 2023 mentre i veri e propri smartglass Ar arriveranno nel 2024.

