Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 e W5 Plus Gen 1 ufficiali: ecco i nuovi SoC per wearable

La scorsa settimana, Qualcomm ha condiviso un teaser criptico suggerendo il lancio di un nuovo chip per gli smartwatch Wear OS. In queste ore, la società ha annunciato ufficialmente i nuovi chip Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 e Snapdragon W5 Gen 1 per dispositivi indossabili.

Qualcomm afferma che i suoi ultimi SoC per dispositivi indossabili di nuova generazione si concentrano sull’estensione della durata della batteria, sul miglioramento delle prestazioni, sulla riduzione dell’ingombro e sull’offerta di più funzionalità.

Il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 per dispositivi indossabili è basato su un processo di produzione a 4 nm, un grande balzo in avanti rispetto al processo a 12 nm utilizzato per il vecchio Snapdragon Wear 4100+. Il chip racchiude anche un coprocessore sempre attivo prodotto a 22 nm, che è probabilmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al coprocessore sempre attivo basato su 28 nm che si trova sul vecchio chip.

Grazie a questa nuova architettura, Qualcomm afferma che Snapdragon W5 Plus Gen 1 offre il 50% in più di durata della batteria e prestazioni 2 volte superiori rispetto allo Snapdragon Wear 4100+ pur avendo un ingombro inferiore del 30%.

Per quanto riguarda le specifiche grezze, lo Snapdragon W5 Plus Gen 1 racchiude quattro core Arm Cortex-A53 abbinati a un core Cortex-M55 per attività AI/ML. Per attività graficamente impegnative, può contare su una GPU Adreno 702 con clock a 1GHz.

Inoltre, Snapdragon W5 Plus Gen 1 incorpora una nuova architettura Bluetooth 5.3 a bassissima potenza, isole a bassa potenza per Wi-Fi, GNSS e audio e stati a bassa potenza come Deep Sleep e Hibernate.

Ma non è tutto. Qualcomm afferma che il nuovo chip può sbloccare una serie di nuove esperienze interattive come quadranti 3D, mappe e navigazione 3D, riconoscimento delle immagini in tempo reale, chiamate intelligenti a 2 vie, controlli dei dispositivi intelligenti e altro ancora.

La società aggiunge inoltre che il chip è anche in grado di gestire nuove esperienze ambientali a bassissima potenza, come il rilevamento di parole chiave, le notifiche a bassa potenza, la funzionalità di visualizzazione sempre attiva migliorata, ecc.

Stranamente non abbiamo ancora informazioni circa le differenze fra la versione standard e quella Plus ma probabilmente si tratterà di assenze minori, con l’architettura che resta fondamentalmente la stessa.

Parlando dei nuovi chipset, Pankaj Kedia, Global Business Head per i segmenti Smart Wearables e Shareables di Qualcomm, ha affermato: “Il settore dei wearable continua a crescere e presenta opportunità in più segmenti a un ritmo senza precedenti. Le nuove piattaforme indossabili, Snapdragon W5+ e Snapdragon W5, rappresentano il nostro salto più avanzato. Progettate appositamente per i dispositivi indossabili di prossima generazione, queste piattaforme soddisfano le esigenze più pressanti dei consumatori offrendo bassissima potenza, prestazioni rivoluzionarie e packaging altamente integrato. Inoltre, estendiamo la nostra comprovata architettura ibrida con nuove innovazioni a basso consumo come gli stati Deep Sleep e Hibernate che deliziano i consumatori con esperienze utente premium estendendo la durata della batteria“.

VIA