Samsung Galaxy Z Fold4 certificato dalla FCC

Samsung Galaxy Z Fold3

Il Samsung Galaxy Z Fold4 è l’ultimo a ottenere la certificazione FCC negli Stati Uniti. Il telefono, nome modello SM-F936U, si avvicina quindi alla presentazione ufficiale, dato che la certificazione FCC è di solito fra le ultime prima del lancio sul mercato.

Fra le informazioni presenti nella certificazione, troviamo che il Galaxy Z Fold4 è dotato della funzione Smart Transmit di Qualcomm per un uplink migliorato. Sullo stesso piano, troviamo poi il supporto a tutti i tipi di reti, dal 2G basso fino al 5G mmWave. Il Wi-Fi è stato aggiornato con il supporto alla versione axe (WiFi 6e).

La certificazione FCC suggerisce anche che lo smartphone supporterà una S Pen, come il suo predecessore.

La presentazione di questo smartphone è attesa insieme a quella del Galaxy Z Flip4 il 10 agosto secondo gli ultimi rapporti. Pur non avendone ancora una conferma ufficiale da Samsung o da altre certificazioni, il Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.400 mAh e supportare un sistema di ricarica rapida.

In attesa di avere maggiori informazioni sul Samsung Galaxy Z Fold4, sulle sue specifiche tecniche e sulle novità che l’azienda apporterà al software, vi vogliamo ricordare che, per la prima volta nella storia, anche i Samsung Galaxy S23 europei potrebbero usare lo Snapdragon 8 Gen 2 invece dei SoC Exynos. Questo perché i modem 5G di questi ultimi non sono ritenuti all’altezza delle controparti Qualcomm.

