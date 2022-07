Anche i Samsung Galaxy S23 europei potrebbero usare lo Snapdragon 8 Gen 2

Mentre la ripartizione dei processori della serie Galaxy S22 è andata da qualcosa come il 70% per la linea Snapdragon di Qualcomm al 30% per il marchio Exynos di Samsung, il Galaxy S23 sarà alimentato esclusivamente da Snapdragon, rivela il famoso analista Ming-Chi Kuo.

4. Qualcomm/SM8550 will gain more market share in the high-end Android market in 2023. The economic recession affects the high-end market less, so the market share gain will significantly benefit Qualcomm and TSMC. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022

Questa è la seconda volta che sentiamo che Samsung passerà all’uso degli Snapdragon fino in fondo, dopo che una pubblicazione coreana ha segnalato in primavera che Samsung non utilizzerà Exynos sia per l’S23 che per la prossima serie S24.

Mr. Kuo, tuttavia, rivela che il ragionamento alla base di questo cambiamento di opinione risulta essere tutt’altro che problemi di throttling o di gestione termica del prossimo chip Exynos 2300 che dovrebbe entrare nell’S23, ma piuttosto il modem 5G superiore di Qualcomm integrato con il prossimo chipset SM8550 (probabilmente chiamato Snapdragon 8 Gen 2) che difficilmente può essere replicato da nessuno al momento.

Tutti i modelli di Samsung Galaxy S23 potrebbero essere dotati di modem Snapdragon X70 5G

Alla fiera MWC 2022, Qualcomm ha annunciato la prossima generazione della sua pluripremiata tecnologia modem 5G, lo Snapdragon X70. Costruito sul metodo di fabbricazione a 4 nm di TSMC, lo Snapdragon X70 sarà nel Galaxy S23 e in altri flagship del 2023, ma sarà disponibile per i clienti nella seconda metà dell’anno.

Invece di aumentare le velocità di download Gigabit come ha fatto con la precedente generazione Snapdragon X65, X60, X55 e X50, Qualcomm ha deciso di attenersi alla valutazione di 10 Gigabit del modem che è attualmente in telefoni come la serie Galaxy S22 e concentrarsi invece su abbellire il nuovo modem con funzionalità extra e capacità di intelligenza artificiale. Qualcomm afferma che questo è il primo processore AI 5G al mondo in un sistema modem-RF.

Questo è il motivo per cui alla fine Samsung potrebbe decidere di utilizzare semplicemente lo Snapdragon 8 Gen 2, o come lo chiamerà Qualcomm, e continuare a risolvere i problemi del proprio chipset 5G per il futuro. Il grande vincitore qui è, ovviamente, Qualcomm, che venderà molti milioni di SoC Snapdragon di fascia alta rispetto a quanto avrebbe fatto se Samsung avesse inserito Exynos 2300 nel mix.

“Qualcomm SM8550 guadagnerà più quote di mercato nel mercato Android di fascia alta nel 2023. La recessione economica colpisce meno il mercato di fascia alta, quindi l’aumento della quota di mercato andrà a vantaggio in modo significativo di Qualcomm e TSMC“, ha riferito Ming-Chi Kuo.

