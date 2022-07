Tasker 6.0.9 ufficiale: integrazione con Tasky e con migliaia di preset

Tasker è uno degli strumenti di automazione più potenti per gli smartphone Android, che consente controlli altamente personalizzabili e granulari per tantissime attività e, sulla base delle versioni beta di Tasker 6.0 che hanno iniziato ad arrivare a marzo, sapevamo che c’era molto di più sul orizzonte. Lo sviluppatore João Dias ha ora annunciato la prima versione 6.0 pubblica e stabile, introducendo più utenti in Tasky, la versione più semplice di Tasker progettata per i principianti.

Tasky, come forse ricorderete se avete utilizzato le ultime versioni beta, è un’interfaccia alternativa per l’app che si basa in gran parte su routine precompilate. Gli utenti possono ancora personalizzarle per adattarle alle loro esigenze particolari. L’aggiunta di Tasky abbassa sensibilmente il livello di entrata e la difficoltà di utilizzo del servizio.

Con Tasker 6.0.9, gli utenti non hanno più bisogno dell’accesso come root (o Wi-Fi ADB) per impostare le routine che coinvolgono l’interruttore della modalità aereo. Quindi, potreste teoricamente impostare una routine per l’attivazione della modalità aereo quando tornate a casa e Tasker sarà obbligato indipendentemente dal fatto che il telefono sia rootato o meno.

Abbiamo anche una nuova opzione di riavvio, strumenti per estrarre dettagli sui contenuti dello schermo e sulle pagine che stai visualizzando nel browser e la possibilità di ottenere molte informazioni sullo stato della batteria, oltre a molto altro ancora.

Gli utenti esperti vorranno controllare il log delle modifiche completo per conoscere tutte le modifiche e le nuove funzionalità in arrivo nell’app. In quanto al download della nuova versione, qui di seguito trovate il nostro app box:

