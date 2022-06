WhatsApp permette ora di nascondere “Ultimo accesso” solo a determinati contatti

Lo scorso novembre, WhatsApp è stata avvistata mentre lavorava su nuovi controlli sulla privacy che consentirebbero agli utenti di nascondere il loro “ultimo accesso”, nonché le immagini del profilo da determinati contatti. Bene, sono passati sette mesi da allora e la piattaforma di proprietà di Meta ha annunciato che sta implementando quelle opzioni granulari per chi è autorizzato a vedere i dati del profilo.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

— WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022