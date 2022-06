LineageOS 19 ora disponibile anche per Sony Xperia XZ2, Xperia XZ3, Xiaomi Mi 8 e Mi 10 Lite

Il team di sviluppo della LineageOS 19 ha comunicato di aver esteso il supporto della loro ultima Custom ROM, basata su Android 12, a nuovi smartphone Sony e Xiaomi. Si tratta della terza estensione della lista di smartphone supportati, dopo il rilascio iniziale, il primo aggiornamento e il secondo di metà maggio. In particolare, ora è disponibile su Sony Xperia XZ2, Xperia XZ3, Xiaomi Mi 8 e Mi 10 Lite.

Ricordiamo che LineageOS 19 è basata sul codice AOSP di Android 12 e apporta tutte le novità presenti nella versione stock, oltre che alcune chicche di personalizzazione che ne migliorano l’esperienza di utilizzo e la privacy. Come sempre, le Custom ROM LineageOS sono prive delle Google Apps ma è comunque possibile eseguire il flash, subito dopo quello della ROM, di speciali pacchetti compilati ad hoc.

LineageOS 19 | Download e Guida all’installazione

Per procedere al download della nuova Custom ROM LineageOS 19, è necessario cliccare sul link del vostro smartphone qui in basso e selezionare il file desiderato (la build più recente in genere).

Xperia XZ2 | akari

Xperia XZ2 Compact | xz2c

Xperia XZ2 Premium | aurora

Mi 8 | dipper

Mi 10 Lite | monet

Fatto ciò, tutto è pronto per l’installazione. Vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide di approfondimento che vi guideranno passo passo verso l’installazione:

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che lo sblocco del bootloader e le altre operazioni di modding vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore (per Xiaomi lo sblocco del bootloader non invalida la garanzia), per cui procedete solo se siete davvero consapevoli di quello che state facendo.