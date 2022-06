Come eseguire il reset di fabbrica degli Amazon Echo

Sia che vogliate rivenderli di seconda mano oppure che volete utilizzarli in una nuova casa (o magari semplicemente con una nuova rete WiFi), gli Amazon Echo sono molto semplici da resettare e riportar alle condizioni originali di fabbrica. In questa guida vi guideremo passo passo su come fare il rese di fabbrica in ogni generazione di Amazon Echo.

Per i dispositivi Echo che si estendono su più generazioni, abbiamo incluso le istruzioni per ciascuno (ad es. Echo Dot). Tuttavia, alcuni dispositivi Echo (ad es. Echo Show) utilizzano lo stesso metodo di ripristino delle impostazioni di fabbrica per tutte le generazioni attualmente disponibili. Se non vedete la generazione per il vostro dispositivo specificata di seguito, le istruzioni funzioneranno indipendentemente dalla generazione che state utilizzando.

Echo o Echo Dot (1° Gen)

Tenere premuto con una clip (quella per estrarre il vassoio delle SIM negli smartphone è perfetta) il tasto reset fino a quando il LED rosso si accende

Echo o Echo Dot (2° Gen)

Tenere premuti in contemporanea il tasto Volume Giù e il tasto per disattivare il microfono per 20 secondi fino a quando il LED si spegne

Echo o Echo Dot (3° e 4° Gen)

Tenere premuto il tasto Azione (quello per richiamare l’assistente Alexa) per 20 secondi fino a quando il LED si spegne

Echo Plus (1° Gen)

Tenere premuto con una clip (quella per estrarre il vassoio delle SIM negli smartphone è perfetta) il tasto reset fino a quando il LED rosso si accende

Echo Plus (2° Gen)

Tenere premuti in contemporanea il tasto Volume Giù e il tasto per disattivare il microfono per 20 secondi fino a quando il LED si spegne

Per entrambe le generazioni di Echo Plus, invece di un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica, si possono cancellare tutte tranne le connessioni della smart home. Per fare ciò, premere e rilasciare rapidamente i rispettivi pulsanti invece di tenerli premuti.

Echo Flex

Tenere premuto il tasto Azione (quello per richiamare l’assistente Alexa) per 20 secondi fino a quando il LED si spegne

Echo Studio

Tenere premuti in contemporanea il tasto Volume Giù e il tasto per disattivare il microfono per 20 secondi fino a quando il LED si spegne

Tenere premuto il tasto Azione (quello per richiamare l’assistente Alexa) per 20 secondi per mantenere le connessioni inalterate

Echo Studio