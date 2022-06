Alcuni smartphone Samsung hanno problemi con Diablo Immortal

Diablo Immortal è forse la più grande novità nei giochi Android di questa settimana, e per una buona ragione: i fan aspettavano da anni questa new entry della serie. Anche se l’accoglienza che sta ricevendo il gioco è un po’ mista, tutti vogliono provarlo. Sfortunatamente, se si utilizza uno smartphone Samsung alimentato da un chip Exynos (praticamente tutti quelli venduti in Italia), potreste avere un’esperienza tutt’altro che eccezionale.

I telefoni Samsung costruiti attorno ai chip Exynos hanno già la reputazione di essere un po’ peggiori dei loro cugini basati su Snapdragon. Anche se Exynos non ha le migliori prestazioni, ci aspettiamo comunque che le app funzionino almeno correttamente. Ma nel caso di Diablo Immortal, come riportato in un thread su Reddit, è probabile che gli utenti si imbattano in alcuni artefatti visivi durante il gioco, che vanno da piccoli problemi di texture a problemi di crash del gioco.

Inizialmente è stato riferito che questi problemi riguardavano solo i modelli economici come il Galaxy A13 o i top di gamma più vecchi come le lineup Galaxy S10 e Note10, ma sembra anche influenzare anche i telefoni di punta recenti come la serie Galaxy S22.

Il team di sviluppo di Diablo Immortal è a conoscenza del problema e sta lavorando per rilasciare un aggiornamento il prima possibile. Per il momento, non sembra esserci alcuna soluzione alternativa e, in effetti, il team starebbe esplorando la disabilitazione dei download su questi dispositivi. Il problema riguarda solo i telefoni dotati di Exynos e non tutti i telefoni Samsung: se ne aveste per qualche ragione uno con chipset Snapdragon, non dovreste riscontrare problemi durante il gioco.

