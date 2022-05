Google pubblica per errore un video unboxing del Pixel 6a

Anche se il Pixel 6a non verrà rilasciato prima del 28 luglio (i preordini inizieranno il 21 luglio), un video ufficiale di unboxing è stato scoperto su Reddit ed è stato pubblicato da Google Retail Training France. Da allora il video è stato rimosso dal sito di social media anche se siamo riusciti a trovarlo su Streamable.com.

La parte più esaminata del video è quella in cui viene utilizzato lo scanner di impronte digitali sotto il display. Dopo tutte le lamentele sullo scanner di impronte digitali lento e impreciso dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il dirigente di Google, Rick Osterloh, ha confermato una settimana fa che il Pixel 6a utilizza un sensore biometrico diverso da quelli trovati sui modelli di punta più costosi.

E nel video, il sensore sembra funzionare abbastanza velocemente. Il video di unboxing è stato originariamente filmato da Google Retail Training France.

Il video mostra i colori Sage e Charcoal del Pixel 6a e ci sarà anche un terzo colore, Chalk. Il telefono sfoggia un pannello OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 e un rapporto di aspetto di 20:9. Il display si aggiornerà a 60 Hz (60 volte al secondo). È dotato di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Lo stesso chipset Google Tensor utilizzato su Pixel 6 e Pixel 6 Pro è sotto il cofano di Pixel 6a.

Google utilizza un sensore della fotocamera da 12,2 MP per la fotocamera posteriore con un’apertura f/1,7 (dovrebbe essere lo stesso del Pixel 4) e un sensore frontale da 8 MP per selfie e videochiamate. La batteria da 4306 mAh fornirà fino a 24 ore di utilizzo anche se, con il risparmio energetico estremo, si possono disabilitare alcune app dall’esecuzione in background ed estendere l’autonomia fino a 72 ore.

Ricordiamo che il Google Pixel 6a sarà disponibile in Italia a 449 euro.

