I prossimi smartphone top gamma Xiaomi arriveranno col brand Leica

Xiaomi ha annunciato ufficialmente l’inizio di una partnership strategica con Leica, storico marchio tedesco della fotografia.

Leica è un’azienda tedesca di smart manufacturing, famosa in tutto il mondo per la produzione di macchine fotografiche e apparecchi ottici specifici per la fotografia. Per l’azienda non si tratta della prima collaborazione in ambito smartphone, dal momento che proviene da un accordo pluriennale con Huawei (ormai scaduto) che ha portato a risultati davvero ottimi.

Adesso è la volta di Xiaomi a provare a fare il passo in più per portare sul mercato degli smartphone che abbiano una qualità fotografica migliore rispetto alla concorrenza. E a giudicare da quanto è stata in grado di fare da sola con il Mi 11 Ultra, crediamo che abbia tutte le carte in regola.

“Xiaomi si concentra sulla creazione di un’esperienza utente ottimale e ha sempre sperato di esplorare le capacità fotografiche da smartphone fino all’estremo. Xiaomi e Leica condividono i rispettivi obiettivi e idee e apprezzano i vantaggi e l’industria dell’altra. Questa cooperazione darà un forte impulso alla strategia di imaging di Xiaomi. Durante la collaborazione, dalla progettazione ottica alla messa a punto dell’estetica, le tecnologie innovative, le filosofie di prodotto e le preferenze di imaging di entrambe le parti hanno sperimentato una collisione e una fusione profonda senza precedenti“- ha dichiarato Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group.

Come sottolineato nel comunicato stampa, il lancio ufficiale del primo flagship sviluppato congiuntamente dalle due aziende è previsto per luglio di quest’anno. Pur non avendone rivelato il nome, molto probabilmente si tratta dello Xiaomi 12 Ultra che farà esordire anche lo Snapdragon 8+ Gen 1 che Qualcomm ha annunciato nei giorni scorsi.