Android Studio 2021.2.1 (Chipmunk) ufficiale | Novità e Download

Nonostante Android abbia fatto marcia indietro dai suoi simpatici nomi di dessert per le versioni principali (almeno, a parte lo sviluppo interno), la stessa cosa non si può dire del software di sviluppo Android Studio, il quale ha adottato una tendenza a denominare i rilasci stabili con i nomi degli animali da metà del 2021.

Il primo aggiornamento come parte di questo nuovo schema di denominazione è arrivato come Arctic Fox e da allora è stato sostituito da Bumblebee. Ora, dopo mesi di beta test, Google sta promuovendo la sua ultima versione a stabile e include alcune nuove funzionalità per aiutare a migliorare il processo di creazione delle app Android, insieme a un nuovo simpatico nome di animale, ovviamente: Android Studio Chipmunk.

Più formalmente designata 2021.2.1, Android Studio Chipmunk è una versione non rivoluzionaria ma che si concentra maggiormente sulla stabilità, apportando correzioni per oltre 175+ problemi di qualità, includendo anche un nuovo aggiornamento IntelliJ.

Una novità degna di nota è la disponibilità generale di Compose Animation Preview che consente agli sviluppatori di Jetpack Compose di ispezionare ed eseguire il debug delle loro animazioni. È ora disponibile una varietà di controlli, come pausa, loop e avanzamento rapido.

Google fornisce anche un aggiornamento per la traccia di CPU Profiler che consente di mostrare più informazioni su jank quando si utilizza l’emulatore Android o dispositivi fisici con Android 12 (o versioni successive, quando finalmente avremo la versione stabile di Android 13).

Un nuovo controllo Jetifier in Build Analyzer consente agli sviluppatori di sapere quando è sicuro rimuoverlo per migliorare le prestazioni e il nuovo aggiornamento di IntelliJ offre chicche come l’analisi a livello di progetto, un’interfaccia utente di ricerca dei pacchetti migliorata e miglioramenti delle azioni IDE.

Gli sviluppatori possono scaricare subito l’aggiornamento ad Android Studio Chipmunk tramite lo strumento di aggiornamento integrato nel software di sviluppo o, in alternativa, visitare il sito di download ufficiale.

