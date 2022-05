Nothing annuncia diverse partnership con gli operatori europei per la vendita di phone (1)

Durante il suo periodo in OnePlus, Carl Pei ha aperto la strada alla campagna teaser estesa prima del lancio di qualsiasi nuovo smartphone, e ora che sta facendo le sue cose a Nothing. L’azienda ha infatti presentato tre partner di vendita per il suo primo smartphone, il Nothing phone (1), in Europa e India.

O2 sarà il network partner esclusivo per Nothing nel Regno Unito, con il phone (1) disponibile per i clienti britannici attraverso la rete di negozi online e la vendita al dettaglio di O2. “Vogliamo assicurarci che i clienti di O2 abbiano sempre accesso alla tecnologia più recente e più grande. Il phone (1) Nothing fornisce una combinazione di grande design e tecnologia che offre qualcosa di veramente unico per i nostri clienti“, ha affermato Gareth Turpin, Chief Commercial Officer di Virgin Media O2. “Sono davvero entusiasta di poter collaborare con Nothing per essere il network supplier esclusivo nel Regno Unito, mentre continuiamo a reimmaginare la connettività, offrendo ai nostri clienti più scelta, dei vantaggi e del valore che si aspettano da O2“.

In Germania, Telekom Deutschland sarà l’operatore esclusivo per il phone (1), dove i clienti potranno acquistare lo smartphone online e in alcuni negozi selezionati. “Il design innovativo e distintivo del prototipo del phone (1) ci ha convinto a collaborare con Nothing“, ha detto Torsten Brodt, Senior Vice President, Consumer Segment, Telekom Deutschland. “Ancora una volta, offriremo uno smartphone eccezionale in esclusiva per i nostri clienti sulla migliore rete in Germania“.

Purtroppo non abbiamo ancora alcuna indicazione circa collaborazioni con operatori telefonici italiani.

Non sappiamo ancora le caratteristiche dello smartphone ma sicuramente Nothing non è timida nell’ammettere che offrirà un’esperienza utente di “un altro livello”:

Con il sistema operativo Nothing OS, basato su Android e sulla piattaforma Snapdragon di Qualcomm, il phone (1) offrirà una user experience veloce e fluida che è il segno distintivo di Nothing. Prezzi, disponibilità e incentivi per i partner saranno annunciati in un secondo momento.