Anche Nothing, l’azienda dell’ex CEO di OnePlus, produrrà uno smartphone

Quando il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha annunciato che avrebbe lasciato l’azienda per fondarne un’altra denominata Nothing, in molti si aspettavano che entrare sul mercato direttamente con uno smartphone. E invece, per prima cosa sono stati lanciati un paio di auricolari TWS (apparentemente il gadget più redditizio degli ultimi anni). Ma l’entrata nel mercato degli smartphone è ancora nella mente di Carl Per e degli ingegneri di Nothing, tanto che il primo modello dovrebbe debuttare nel 2022.

Stando al leaker Mukul Sharma, lo smartphone di Nothing vedrà la luce nei primi giorni del 2022, anche se non sarà il prossimo prodotto a essere annunciato. Prima dello smartphone avverrà il lancio di un power bank.

Tra l’altro, Nothing di recente ha annunciato che sta collaborando con Qualcomm (dalla quale ha ricevuto un investimento da 50 milioni di dollari) per utilizzare la linea di chipset Snapdragon a tutto tondo, non solo in ambito smartphone. Altro pezzo del puzzle è l’acquisizione delle proprietà intellettuali e del brand di Essential, azienda fondato da Andy Rubin che è riuscita a lanciare solo un paio di smartphone prima di andare in bancarotta.

Nel complesso, è possibile che il primo smartphone dell’azienda porti entrambi i brand Nothing Essential, cosa che suonerebbe anche davvero molto bene in inglese (in italiano sarebbe “niente è essenziale”).

Al di là dello smartphone, è possibile che Carl Pei abbia messo le mani anche sul progetto sviluppato da Andy Rubin relativamente a un ecosistema hardware/software per la smart home in grado di funzionare con tutte le piattaforme smart esistenti.

Ad ogni modo, per il momento non vi è nulla di ufficiale sul lancio dello smartphone di Nothing ma tutti i pezzi del puzzle sembrano essere al loro posto affinché questo accada.

