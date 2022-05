Cos’è EdXposed, modulo Riru che agisce come Universal Android Runtime (ART)

Diamo uno sguardo al progetto EdXposed, modulo Riru per Magisk che agisce come Universal Android Runtime (ART) e permette l’installazione dei moduli Xposed.

I moduli Magisk sono un modo semplice per applicare le mod a livello di sistema al proprio smartphone Android senza dover apportare modifiche ai file di sistema manualmente. Tutto quello che bisogna fare è scaricare il modulo (avendo chiaramente i permessi di root), attivarlo tramite l’app Magisk e quindi riavviare il dispositivo per rendere effettive le modifiche.

La maggior parte dei moduli si concentra sull’aggiunta di una funzionalità o sulla modifica di una cosa sul dispositivo, ma ce ne sono alcuni che installano un altro framework per estendere il potenziale del modding.

Riru, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, è un modulo Magisk che può collegarsi al processo Android Zygote e consente agli sviluppatori di eseguire codici nel suo contesto. Poiché Riru essenzialmente replica il principio di funzionamento di Xposed Framework, un modulo Riru avanzato può agire concettualmente come Universal Android Runtime (ART). Ed è qui che entra in gioco il modulo EdXposed.

Potrebbe sembrare un caso di eccessiva astrazione, ma in realtà questa è una nuova idea per implementare l’intero Xposed Framework tramite Magisk. In poche parole, Riru stesso si occupa di tutti i prerequisiti per configurare l’ambiente in stile Xposed, mentre EdXposed fornisce un’API compatibile per il funzionamento dei moduli Xposed.

Creato dallo sviluppatore XDA mlgmxyysd e dal membro XDA solohsu, EdXposed (abbreviazione di “Elder driver Xposed”) è completamente open source e gratuito ed è l’evoluzione di Xposed Framework sotto forma di modulo Riru. Sotto il cofano, utilizza i progetti SandHook e YAHFA (Yet Another Hook Framework for ART). Il modulo viene fornito con la sua app complementare chiamata EdXposed Manager, attraverso la quale gli utenti possono controllare lo stato del core e scaricare diversi moduli Xposed.

Download di EdXposed per Riru

Nel caso foste interessati al download di questo modulo, potete procedere al download dai seguenti link. Facciamo notare che l’ultima versione di Riru, la v26.x, non è compatibile con EdXposed, per cui è necessario installare la v25.x prima di procedere all’installazione.

Download EdXposed || Download EdXposed Manager

