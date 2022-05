Migliori Giochi di Calcio per Android

Il calcio è uno degli sport più diffusi al mondo, probabilmente il più diffuso, lo è di sicuro in Italia, dove tra i quotidiani più letti vi è senza dubbio la gazzetta dello sport o altri giornali online che trattano esclusivamente di calcio. Tuttavia, non è solo quello giocato sui campi di calcio reali, bensì anche nel virtuale proponendo giochi ormai di diffusione planetaria come FIFA e PES, quest’ultima ora rinominata eFootball.

La loro esplosione per l’utilizzo su PC e console è stata notevole, ma la sempre più marcata presenza di smartphone e tablet ha portato a sviluppare alternative di alto livello anche per Android che possiamo trovare facilmente su Google Play.

E di queste alternative ormai ne esistono molteplici, garantendo una copertura decisamente molto elevata per le varie simulazioni calcistiche, del resto i numerosi appassionati di questo sport chiedono sempre più di immedesimarsi nei vari campioni che popolano i verdi prati degli stadi e ne vogliono emulare le gesta almeno a livello virtuale.

Tra queste applicazioni ce ne sono alcune che meritano un approfondimento da parte nostra, in particolare nella circostanza abbiamo pensato potesse essere utile una disamina sui titoli calcistici disponibili per i dispositivi mobile con sistema operativo Android, senza con questo voler fare una classifica, sottolineando che magari questo è meglio dell’altro e viceversa, solo una… rilassata analisi.

Cominciamo da Top Eleven 2021, magari meno realistico di altri e con un’interfaccia meno ordinata, ma ha il vantaggio di essere gratuito e di permettervi comunque di affrontare molti avversari online in partite completamente simulate, nel bel mezzo di competizioni vere e proprie, cercando di costruire la miglior squadra possibile al fine di scalare il più possibile la classifica.

Poi c’è FIFA 21 Mobile, controparte gratuita di Electronic Arts, grazie alla quale potrete costruire il team che più vi aggrada acquisendo giocatori dai maggiori tornei calcistici mondiali, ma anche divertirvi in gare uno contro uno utilizzando per intero una delle squadre delle varie leghe, ovvero serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e altri ancora.

Inoltre, sottolineiamo la presenza di eFootball PES 2021 Mobile, dove potrete fare calciomercato e creare dunque la vostra squadra grazie ad una certa quantità crediti, i quali si ottengono giocando online contro altri giocatori.

Infine, troviamo, tra gli altri, anche Football Manager 2021, che rispetto alle precedenti ha un costo di 9,99€, ma grazie alla quale avrete la possibilità di vivere un’esperienza calcistica simulata che molto si avvicina a quella offerta nella versione per PC. Con questa sarete a tutti gli effetti il tecnico della squadra, meglio dire il manager visto che oltre all’impostazione tattica della stessa vi occuperete anche dell’aspetto economico e del calciomercato.

Insomma, di versioni per divertirsi a livello virtuale con i vostri beniamini ce ne sono davvero tante ed ognuna ha una particolarità in grado di farvi sentire realmente protagonisti.