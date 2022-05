WiFi Extender Vodafone, il sistema per ottimizzare e stabilizzare la tua rete fissa in fibra

Talvolta accade che il segnale di rete fissa, all’interno di una casa, sia discontinuo e soggetto ad interferenze e interruzioni, soprattutto nelle abitazioni molto grandi e strutturate su più livelli, con il risultato di una connessione poco uniforme e in alcuni punti quasi assente.

Oggi Vodafone con il WiFi Extender permette di amplificare il segnale wireless a tutti coloro che abbiano attivato un piano tariffario Vodafone Fibra per la casa, mettendo disposizione un sistema piuttosto semplice e molto efficace, che permette di rendere il segnale uniforme e stabile, amplificandolo inoltre in tutti i punti della casa, per consentire la massima stabilità.

Connetti tutti i tuoi dispositivi senza il rischio di interruzioni e assenze di segnale



La presenza del WiFi Extender di Vodafone consente di ottenere in tutta la casa un segnale stabile e uniforme, amplificandolo dove risulta essere più scarso, in maniera tale da poter connettere tutti i propri dispositivi mobili, escludendo così il rischio di interruzioni, interferenze e altri problemi. Generalmente, nelle abitazioni il segnale è forte solo in prossimità del router, mentre allontanandosi si indebolisce e spesso si interrompe, soprattutto se l’abitazione è disposta su diversi piani e se sono presenti ostacoli, pareti, pavimenti e altro.

Questo significa avere difficoltà di connessione per i propri dispositivi, e non permettere agli abitanti di utilizzare normalmente la rete in tutti i punti della casa. Grazie alla presenza del WiFi Extender, come abbiamo detto, Vodafone permette di sfruttare al massimo il segnale e di renderlo stabile e continuo.

Per ottenere questo risultato, vengono installati all’interno della casa alcuni extender, la cui funzione è quella di diffondere il segnale, amplificarlo dove necessario, verificare e ottimizzare la connessione dei diversi dispositivi e fare in modo che sia stabile e senza interruzioni. Gli extender funzionano anche da punto di connessione, e lavorano in modo da indirizzare ogni dispositivo al più vicino, così da garantire un segnale sempre ottimo e privo di interferenze.

Il Super WiFi Extender permette di essere connesso a diversi modelli di modem Vodafone fibra, compresi Power Station, Station Revolution, Station Fibra WiFi 6. Grazie alla tecnologia Easy Mesh, di cui è dotato, è possibile ottenere come risultato una rete unica, uniforme e disponibile ovunque, anche negli spazi esterni alla casa. Il sistema funziona con una struttura in cloud, gestibile attraverso l’uso dell’applicazione mobile gratuita, con la quale si possono configurare i diversi dispositivi mobili correntemente utilizzati, sia iOS che Android e Huawei.

Grazie alla struttura in cloud, la rete provvede a connettere automaticamente i vari dispositivi al punto di accesso situato in prossimità, evitando così non solo le interruzioni, ma anche gli eventuali sovraccarichi di rete. Per ottenere e attivare il Super WiFi Extender basta recarsi in qualsiasi punto vendita Vodafone, il servizio ha un costo di 3 euro al mese e deve essere mantenuto per almeno 24 mesi, con canone addebitato direttamente in bolletta. Questo servizio può essere abbinato a diversi piani tariffari Vodafone Fibra, tra cui Family Plan, Internet Unlimited e Fibra + Vodafone TV Sport Plus: un’ottima soluzione per sfruttare al massimo la potenzialità della rete Vodafone in fibra.