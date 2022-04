Come usare Riru, modulo Magisk che riporta indietro i tempi di Xposed

Creato da due sviluppatori di nome Rikka e yujincheng08, Riru è un modulo Magisk appositamente realizzato che offre funzionalità in stile Xposed senza la necessità di installare il vecchio Xposed Framework. Si inietta in Zygote per consentire ad altri moduli di eseguire i propri codici nelle app o nel server di sistema.

L’implementazione iniziale di Riru si basava sulla sostituzione di una particolare libreria di sistema chiamata libmemtrack. Tuttavia, il metodo è stato successivamente abbandonato a favore di una proprietà di sistema nota come “ponte nativo” (ro.dalvik.vm.native.bridge). Sfruttando la proprietà, gli sviluppatori possono caricare e scaricare dinamicamente librerie condivise di loro scelta, il che alla fine porta a iniettare nel processo Zygote.

Riru stesso è solo una porta per altri moduli da agganciare al processo Zygote. Pertanto, è necessario installare i moduli compatibili con Riru tramite l’app Magisk, proprio come qualsiasi altro modulo. Dopo una corretta installazione, i moduli Riru verranno elencati insieme ai moduli Magisk nell’app.

È quindi possibile aprire il front-end di configurazione specifico del modulo per modificarne i parametri. Per i moduli che non hanno interfaccia, si può semplicemente continuare a utilizzare l’istanza Android modificata e Riru si occuperà di tutto in background.

Download e installazione di Riru

Riru è disponibile come modulo Magisk. A causa del fatto che l’app Magisk non è più dotata di un browser per moduli integrato, è necessario scaricare Riru direttamente dal suo repository GitHub. Una volta scaricata, potete procedere all’installazione:

Se state scaricando il file su un PC o un Mac, collegate il dispositivo Android ad esso e copiate il file ZIP nella memoria interna del dispositivo di destinazione.

Aprite l’app Magisk sul telefono e passate alla scheda Moduli utilizzando il menu di navigazione in basso.

Toccate il pulsante denominato Installa dalla memoria.

Sfogliate e selezionate il modulo ZIP che avete scaricato in precedenza.

Magisk ora installerà il modulo e chiederà di riavviare lo smartphone.

via