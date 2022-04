I social dominano le classifiche delle app più scaricate nel Q1 2022

La società di analisi Sensor Tower ha pubblicato il suo ultimo rapporto sulle app più scaricate su App Store e Play Store per il primo trimestre del 2022, evidenziando alcune delle selezioni più popolari di entrambe le vetrine digitali in tutto il mondo.

Complessivamente, gli utenti hanno scaricato 37 miliardi di app tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, di cui 28,3 miliardi provenienti dal Play Store. È un aumento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

In termini di download di singole app, TikTok rimane la migliore app al mondo su entrambe le piattaforme, superando i 3,5 miliardi di download complessivi: l’unica app non Meta delle cinque finora a raggiungere questo obiettivo. Il perditempo preferito da tutti è riuscito a ottenere più download di qualsiasi altro servizio dall’inizio del 2018.

Le cose diventano un po’ più interessanti quando ci si concentra in particolare sul Play Store. In tutto il mondo, Instagram è l’app più scaricata in assoluto. TikTok detiene il primo posto negli Stati Uniti e in Europa, ma il servizio di condivisione di foto di Meta lo rivendica in Asia.

Molte delle prime cinque posizioni fra le app più scaricate sono simili tra le regioni: Facebook e WhatsApp compaiono nella maggior parte degli elenchi, ad esempio, sebbene il sempre popolare servizio di messaggistica sia stato sostituito con Facebook Messenger negli Stati Uniti. Anche l’app Cash è un valore anomalo in quella regione, mentre le prime cinque app in Asia includono Shopee e Meesho.

I giochi seguono schemi simili. In tutto il mondo e in Asia in particolare, Garena Free Fire è stato il gioco con il maggior numero di download. Count Masters ha conquistato il primo posto negli Stati Uniti, mentre i sempre familiari Subway Surfers sono arrivati ​​​​il numero uno nell’UE. Candy Crush, PUBG Mobile e Roblox sono stati alcuni dei nomi più familiari tra i migliori download a livello globale.

I giochi rimangono di gran lunga la categoria più popolare sul Play Store, superando “Strumenti” e “Intrattenimento” di quasi 10 miliardi di download.

