Xiaomi 12 ufficiali: riprese in qualità cinematografica da 699 euro

Dopo averli presentati in Cina a fine 2021, Xiaomi ha tolto il velo sulle versioni Europee dei nuovi Xiaomi 12, 12X e 12 Pro. Tutti e tre gli smartphone sono già disponibili all’acquisto in Italia.

Il focus con questi nuovi smartphone è sicuramente il comparto fotografico, tanto che nell’annuncio ufficiale leggiamo:

Xiaomi 12 Series permette agli utenti di scattare immagini professionali, indipendentemente dal contesto, dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera professionale per scattare in modo versatile, grazie al potente grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12.